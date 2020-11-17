Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor."

Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."

Bakan Elvan: "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız."

Elvan: "İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak."

Elvan: "Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız."

Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim."

Elvan: "Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok"