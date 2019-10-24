Bakan duyurdu! Türkiye'den önemli bor hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de çıkarılan bor madeniyle ilgili önemli bir haber paylaştı.



Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de çıkarılan bor madeninin savunma sanayisinde kullanılması için Bandırma Bor Karbür tesisinde işleneceğini duyurdu.



Dönmez paylaşımında "Milli enerjiden milli savunmaya büyük destek. Daha güçlü, daha atak, daha enerjik bir savunma sanayi için Türkiye'nin bor cevheri Bandırma Bor Karbür tesisinde işlenecek. Savunmada yerlilik oranı artacak, ordumuzun gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.





Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak, Enerji Bakanlığı ve Çinli Machinery Engineering Corporation firmasının ortaklığıyla inşa edilecek bor karbür tesisinin temeli, cuma günü atılacak. Bu stratejik dönüşümle Türkiye’ye sağlanan katma değer, bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2 bin katına kadar çıkmış olacak. Bor karbür mevcut durumda, tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarında kullanılırken, tesis ile birlikte Türkiye’nin savunma sanayiinde borun kullanım oranı da artacak.



HEDEF “REZERV KADAR PAZAR”



Türkiye topraklarındaki zengin rezerviyle dünyanın ilgisini Türkiye üzerinde toplayan bor madeni, Enerji Bakanlığı'nın “Milli Enerji ve Maden Politikası” çerçevesinde avantaja dönüştürülecek. Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan ve yapılan yeni rezerv araştırmalarıyla tahminen bu rakamın yüzde 80’ler seviyesinde olduğunu tespit eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, borda katma değeri önemli ölçüde artıracak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Rezerv Kadar Pazar” hedefi kapsamında temeli atılacak tesisle Eti Maden’in 2018 yılında ilk kez ulaştığı bir milyar dolarlık satış geliri de katlanacak. Mevcut durumda Eti Maden bor ticaretinde yüzde 59’luk pazar payına sahip.



1- Kolemanit bor, dünyanın en kaliteli hammadde ürünü. Ortalama pazarı ton/200 dolar civarında.



2 -Bor işlenip toz haline getirilerek, borik asite dönüştürüldüğünde, dünya piyasasında tonu 600 dolar civarı olan bir ürün halini alıyor.



3- Elmastan sonraki en sert ve dayanıklı element olan bor karbür ingot. Sanayi ve endüstride tonu yaklaşık 40 bin dolar.



