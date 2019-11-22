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  3. Trakya'daki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklama: Biz söylemeden kimse itibar etmesin

Trakya'daki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklama: Biz söylemeden kimse itibar etmesin

Trakya'daki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklama: Biz söylemeden kimse itibar etmesin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da devam eden doğal gaz rezervi keşif çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, "Miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse." dedi.

Dönmez, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trakya'daki doğal gaz rezervi keşif çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dönmez, "Trakya'da Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura'nın ortak devam eden çalışmalarına ilişkin de "Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse." dedi.


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