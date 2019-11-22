Trakya'daki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklama: Biz söylemeden kimse itibar etmesin

Dönmez, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trakya'daki doğal gaz rezervi keşif çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dönmez, "Trakya'da Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura'nın ortak devam eden çalışmalarına ilişkin de "Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse." dedi.