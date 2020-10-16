16 Ekim 2020 Cuma 14:23 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez'den "müjdeler olsun" paylaşımı: Birleştirdik, kazdık, bulduk
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'deki yeni rezerv miktarıyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. "Müjdeler olsun" notuyla yaptığı paylaşımda Dönmez, "Sonra boğazı aştık. Tekrar birleştirdik. Kazdık. Bulduk." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı Karadeniz'deki yeni rezerv miktarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
"MÜJDELER OLSUN"
Twitter hesabından "müjdeler olsun" notuyla yaptığı paylaşımda Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
"Önce söktük. Sonra boğazı aştık. Tekrar birleştirdik. Kazdık. Bulduk."
Önce söktük. ��— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 16, 2020
Sonra boğazı aştık. ��
Tekrar birleştirdik. ��
Kazdık. ⛏
Bulduk. ��#müjdelerolsun pic.twitter.com/G6WB559SVl