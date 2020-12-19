Bakan Dönmez'den 'kendi elektriğini kendin üret' çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık kampüsünde kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ve e-şarj istasyonlarının açılışını yaptı. Kampüse GES kurulması için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını belirten Dönmez, diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri kendilerinden başlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Dönmez, bunun ilk adımı olarak GES projesinin ve e-şarj istasyonlarının hizmete alındığını söyledi. Dönmez, GES’in 999 kilovat kurulu güce sahip olduğunu dile getirerek, “Santralimiz toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu” dedi.

TÜM ŞARTLAR OLUŞTU



Dönmez, şunları kaydetti: “Buradan tüm kamu kurumlarımıza, özel sektörümüze, sanayicilerimize, vatandaşlarımıza, kendi elektriğini kendi üretmek isteyen herkese bir çağrı yapmak istiyorum; lisanssız elektrik üretimi için bütün şartları oluşturduk. Lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece yatırımcılarımıza hızlı ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Güneşte lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 184 megavatı geçti. Türkiye genelinde güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan toplam 7 bin 370 santralimiz mevcut. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza ‘kendi elektriğini, kendin üret’ çağrısı yapıyoruz. Güneş enerjisiyle birlikte hem siz hem de ülkemiz kazansın istiyoruz.”

2.872 GÜNEŞ PANELİ



Enerji Bakanı Dönmez, “GES için çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık” diye konuştu.

ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 25’İ



Birçok binayı artık güneş enerjisiyle aydınlatacaklarını söyleyen Dönmez, “Kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17’sini buradan karşılayacağız. Mevsim şartlarını da göz önüne alırsak bu oran bahar ve yaz aylarında yüzde 25’lere kadar çıkacak” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ İSTASYONU



Bakan Dönmez, TEDAŞ binasının park alanına yapılan e-şarj istasyonlarının da açıldığını belirterek, “Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC istasyon kurduk. İki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD hem de Uzakdoğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı” ifadelerini kullandı.