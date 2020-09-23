Bakan Dönmez: Karadeniz'de herhangi bir ortakla çalışmayı planlamıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili, "Herhangi bir ortakla çalışmayı planlamıyoruz. İthal ettiğimiz gaza göre daha ucuza mal edeceğiz" dedi.

AA'da katıldığı programda önemli açıklamalar yapan Bakan Dönemez, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz" dedi.

DOĞAL GAZ FİYATLARI DÜŞECEK

Doğal gaz fiyatlarının bugünden düşeceğini söyleyen Bakan Dönmez, "Sisteme dahil olmasıyla fiyatlar düşecektir" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...