23 Eylül 2020 Çarşamba 11:17 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez: Karadeniz'de herhangi bir ortakla çalışmayı planlamıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez katıldığı canlı yayın programında Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili, "Herhangi bir ortakla çalışmayı planlamıyoruz." dedi Bakan Dönmez, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili, "Herhangi bir ortakla çalışmayı planlamıyoruz. İthal ettiğimiz gaza göre daha ucuza mal edeceğiz" dedi.
AA'da katıldığı programda önemli açıklamalar yapan Bakan Dönemez, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz" dedi.
DOĞAL GAZ FİYATLARI DÜŞECEK
Doğal gaz fiyatlarının bugünden düşeceğini söyleyen Bakan Dönmez, "Sisteme dahil olmasıyla fiyatlar düşecektir" şeklinde konuştu.
Ayrıntılar geliyor...