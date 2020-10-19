Bakan Dönmez: İki yıl içinde yaklaşık 16 milyar metreküplük kontratımız sonlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki yıl içerisinde yaklaşık 16 milyar metreküplük kontratın sonlanacağını belirterek, "Kendi gazımız geldikçe yurt dışına bağımlılığımız sonlanacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Dönmez Fatih Sondaj Gemisinin çalışmalarından sonra 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını anlatırken denizlerdeki en büyük keşif olduğunu bildirdi.

GAZ KULLANIMI 2023 YILINDA VATANDAŞA ULAŞACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan gazın ne zaman vatandaşa ulaştırılacak sorusu üzerine "Çalışmalara tam gaz başladık 2023 yılında vatandaşımıza ulaştıracağız." ifadesinde bulundu.

Dönemz, Şuan çalışmaları kendimiz yürütüyoruz. Ancak dünyanın her yerinde olduğu gibi teknolojik ekipmanların tedariği için yurtdışı firmalardan da destek alınabileceğini belirtti.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"DOĞU AKDENİZ ÇALIŞMALARI"

Doğu Akdeniz sahasında çalışmalar devam ediyor. Öncelikle bölgenin röntgenini çekiyoruz daha sonrasında sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Gaz akışı olduğunu gördüğümüz yerlerde sismik çalışmalar yapıyoruz. Antalya'nın Kaş bölgesinin karşılığında olan kendi bölgemizde sismik çalışmalarımız var. Değerlendirmelerden sonra potansiyel görürsek sondaj gemimizi gönderip sondaja başlayacağız.

Petrol jeolojisinde çalışan uzmanlara göre, sismik çalışmalar bize ümit veriyor. Fakat bunları test etmeden bir şey söylemek zor ama potansiyeli yüksek bir bölge inşallah Karadeniz'deki gibi keşifler yapabiliriz.

GEMİ BAKIMLARI UÇAK BAKIMI GİBİ"

Yavuz Sondaj Gemisi, her geminin olduğu gibi çalışma saatini doldurunca bakım çalışmaları için limana geliyor. Şuan diplomasiyle eş zamanlı çalışmalar olduğu için bazen kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Fakat bakımları bittiğinde Yavuz Gemisi yeniden görev yerine dönecektir.

"KKTC AÇIKLARINDA SİSMİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

KKTC açıklarında sismik çalışmalarına devam ediyoruz. Biz her türlü diyaloğa açığız fakat Rum tarafından hiç bir olumlu yaklaşım göremedik. Bu o bölgedeki tüm halklar için büyük bir fayda aslında.