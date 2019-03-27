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  3. Bakan Dönmez: Doğal gazda ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Bakan Dönmez: Doğal gazda ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Bakan Dönmez: Doğal gazda ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem doğal gazda, bu arada onu da söylemiş olayım hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Dönmez, Ordu'nun seyir terası konumundaki Boztepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), 1 Nisan'dan geçerli olacak yeni elektrik tarifeleri kararı aldığını anımsattı.

Bakan Dönmez, Kurumun 3'er ay dönemler halinde yaptığı bu tarife kapsamında 1 Nisan-1 Temmuz arasındaki 2'nci dönemde tarifelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladığını belirterek, "Biliyorsunuz elektrikte ve doğal gazda tarifeler maliyet esaslı olarak hesaplanıyor. Maliyetlerdeki değişimler kalemler bazında dikkate alındığında, herhangi bir değişikliğin olmayacağı ortaya çıkmış oldu. Nihai olarak hem doğal gazda, bu arada onu da söylemiş olayım hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Dönmez, bir gazetecinin, Avrupa Parlamentosunun "tek saat" kararına ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'nin söz konusu uygulamaya 2016'da geçtiğini anımsatarak, şunları söyledi: "Sabit yaz saati uygulamasına geçtik. Ondan önce yaptığımız çalışmalar sabit tek zamanlı saat uygulamasının enerji tasarrufu açısından daha uygun olacağını hesaplamıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yapılan çalışmalar bunu göstermişti. Nitekim bu uygulamaya geçtikten sonra yaptığımız analiz ve çalışmalarda da yaklaşık 1,3 milyar kilovatsaat, ki bugünkü rakamlarla baktığınızda 1 milyar liralık bir tasarruf sağlandığını görmüş olduk. Avrupa Birliği'nin de Avrupa Parlamentosunun da bu yönde karar vermiş olması bizi sevindirmiş oldu. Biz onlardan daha önce davranmış olduk ama tabii burada üzücü olan taraf şu; o dönemde hak etmediğimiz eleştiriler almıştık. Özellikle muhalefet partilerinden ama doğru ortaya çıkmış oldu. Avrupa Birliği de önümüzdeki 1 yıl, 2 yıl içerisinde bu uygulamaya geçmiş olacak. Aramızdaki zaman zaman 2 saat, zaman zaman 1 saat olan fark da artık tek saate gelmiş olacak."

Fatih Dönmez, Altınordu ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulundu.

(AA)

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