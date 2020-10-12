12 Ekim 2020 Pazartesi 11:37 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez: Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını açıkladı.
Bakan Dönmez'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ""Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı." ifadesine yer verdi.
Oruç Reis'in Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını belirten Dönmez şu ifadelere yer verdi:
"Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız"