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  3. Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisi yola çıktı
29 Mayıs 2020 Cuma 17:38 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisi yola çıktı

Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz" açıklamasında bulundu

Fatih Sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama töreni düzenleniyor. Haydarpaşa Limanı'ndaki törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz" dedi.

Bakan Dönmez, "Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

 Türkiye'nin enerjideki yatırımlarından biri olan 'Fatih' gemisi petrol ve doğal gaz aramak için yeni görevine uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak" dedi.


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