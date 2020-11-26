  • $7,9272
  • 9,4679
  • 463.126
  • 1329.63
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Dönmez: Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
26 Kasım 2020 Perşembe 10:20 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Bakan Dönmez: Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Dönmez, " Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Dönmez, " Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız" dedi. 

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da koronavirüs denetimleri yoğunlaştırıldı! İşte ilk fotoğraflar

Koronavirüs aşıları Türkiye'de böyle muhafaza ediliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.