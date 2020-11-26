26 Kasım 2020 Perşembe 10:20 | Son Güncelleme:
Bakan Dönmez: Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Dönmez, " Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Dönmez, " Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız" dedi.