Bakan Dönmez: Akdeniz'de sondaj durmadı, ümit verici sonuçlar aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin dün Karadeniz’e doğru yola çıktığını ve Filyos Limanı’ndaki bakım çalışmalarının ardından Sakarya Gaz Sahası’ndaki görevine başlayacağını bildirdi. Dönmez, Haydarpaşa Limanı’nda gerçekleştirilen Kanuni’yi Karadeniz’e uğurlama töreninde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğüne dikkati çekti.

YENİ SONDAJLAR YOLDA



Dönmez, “Kimse Akdeniz’de durduğumuzu sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı. Çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. Yakınlarında yeni sondajlarımız olacak” dedi. Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinin ise Akdeniz’de faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu: “195 bin 525 kilometrelik alan tarandı. Verilerin analiz edilmesiyle Akdeniz’deki bir sonraki görev yerini belirleyeceğiz. Uluslararası hukuku görmezden gelen, siparişle hazırlatılan haritalar Akdeniz’in sularına gömüldü.” Dönmez, törenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Han’ın kabrini ziyaret etti.

TEKNOLOJİYLE DONATILDI



15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçen, 227 metre uzunluk ve 42 metre genişliğe sahip ‘Kanuni’nin en üst teknolojilerle donatıldığı belirtildi.



‘KANUNİ’ İLKLERE İMZA ATACAK



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin de, Kanuni’nin birçok ilke imza atacağını belirterek, “Kanuni şu an ülkemizde kazılan ilk değerleme kuyusu olan Türkali-1’de tamamlama çalışmalarını gerçekleştirecek. Bu da ülkemizin denizlerde yapılan ilk tamamlama çalışması olacak” ifadelerini kullandı.

GEMİLERİMİZ DERİNE İNDİKÇE TÜRKİYE DAHA DA YÜKSELECEK



Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin de aynı hedeflerle faaliyetlerini gerçekleştireceğini kaydeden Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Kanuni’yi Zonguldak Filyos Limanı’na yolcu ettik. Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021’in ilk aylarında başlayacak. Sondaj gemilerimiz derinlere doğru indikçe, Türkiye daha da yükselecek inşallah.”