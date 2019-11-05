Bakan Dönmez açıkladı! Yerli ve yenilenebilir enerjide üretim rekoru
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarında rekor kırıldığını ifade etmişti. Bir rekor haberi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez; "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." dedi.
Bakan Dönmez, "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı." açıklamasını yaptı.