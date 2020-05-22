Bakan Berat Albayrak: Türkiye daha az etkilenecek

Bakan Albayrak, video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde oluşturduğu olumsuz etkileri anlattı. “Normalleşme döneminde, Kovid-19 sonrası dönemde Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazma imkanını en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Ekonomik açıdan Kovid-19 salgının etkilerinin gelişmekte olan ülkelere göre sınırlı kalması, ülkemizin dünyaya uzattığı dayanışma eli ve dünyaya örnek sağlık altyapımız ile her anlamda ‘Güvenilir ülke Türkiye’ fotoğrafını herkese göstermiş olduk” diye konuştu.

ŞİMDİ SIÇRAMA ZAMANI

Şimdi bunu üretim ve ihracatta sergilenecek yeni ve büyük bir sıçrama ile ‘taçlandırmanın’ zamanının geldiğini dile getiren Albayrak, “Değişim adını verdiğimiz, Türkiye ekonomisinin ihracata, katma değerli üretime ve istihdama dayalı ekonomik modeli yakaladığı, cari denge sorununun güçlü bir şekilde çözdüğü, kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda planladığı yeni bir dönemi birlikte kurgulayacağız.” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDE FIRSATLAR VAR



Albayrak “Önümüzde çok ama çok büyük fırsatlar var. Güçlü bir iç pazarımız var. Bunun yanında ülkelerin tedarik zincirlerini çeşitlendirme yönündeki arayışları ciddi anlamda artmış durumda” dedi. Bakan Albayrak, ithalatın artık eskisi gibi kolay olmayacağını da söyledi.