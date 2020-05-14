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  3. Bakan Berat Albayrak: Ekonomiye destek 240 milyar liraya ulaştı

Bakan Berat Albayrak: Ekonomiye destek 240 milyar liraya ulaştı

Bakan Berat Albayrak: Ekonomiye destek 240 milyar liraya ulaştı

Koronavirüs sonrası atılan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı' adımlarının maddi boyutu 240 milyar liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5’i civarında” dedi. Albayrak “Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL’yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11’ine denk gelmektedir.” diye konuştu.

ETKİLERİNİ AZALTACAĞIZ

Albayrak şunları söyledi: “İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir. Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”


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