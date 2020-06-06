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  3. Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı
06 Haziran 2020 Cumartesi 18:51 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı

Bakan Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı

Hazine ve Maliye Berat Albayrak: Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak.

Hazine ve Maliye Berat Albayrak: Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak.

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