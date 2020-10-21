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21 Ekim 2020 Çarşamba 12:53 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı paylaşımı: Üretmeye ve çalışmaya devam!

Bakan Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı paylaşımı: Üretmeye ve çalışmaya devam!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üretmeye ve çalışmaya devam!" mesajını verdi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Yeni Ekonomi Programı'nın hedefleri ve sonuçlarının anlatıldığı bir video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam! mesajını verdi.

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