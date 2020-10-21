Bakan Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı paylaşımı: Üretmeye ve çalışmaya devam!

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Yeni Ekonomi Programı'nın hedefleri ve sonuçlarının anlatıldığı bir video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam! mesajını verdi.