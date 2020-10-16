16 Ekim 2020 Cuma 16:23 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak'tan turizm açıklaması: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı twitter'dan turizm ile ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı twitter'dan turizme destek açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, “Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020
Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/2tgnSUESCS