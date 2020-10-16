Bakan Albayrak'tan turizm açıklaması: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı twitter'dan turizme destek açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, “Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.