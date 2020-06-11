11 Haziran 2020 Perşembe 15:22 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak'tan TANAP açıklaması: Gurur duyduk
Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık." dedi.
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Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk. #TBT https://t.co/6Piqc0gsq1 pic.twitter.com/GcC2Xu55Ff— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 11, 2020