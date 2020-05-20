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Bakan Albayrak'tan 'swap' açıklaması!

Bakan Albayrak'tan 'swap' açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor. Swap konusunda daha etkin yürütülecek süreç başlayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak destek tutarının 252 milyar lira olduğunu, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşan desteğin bulunduğunu söyledi.

Bakan Albayrak swap konusnda çok daha etkin yürütülecek sürecin başlayacağını belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz.-Yerli üretimi ve yerli üretimin dünyayla rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz. Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Yerlileştirmede sanayicimizi daha da destekleyeceğiz. Uzun vadeli, TL'ye dayalı, düşük maliyetli finansman programlarını etkinleştireceğiz. İnşallah kazanımlarla Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın sağladığı desteklerle Kovid-19 sonrasında en iyi durumda giren ülkelerden biri olacağız.

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