13 Ekim 2020 Salı 11:45 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin ilk yorum: OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustosta sanayi üretiminin yıllık %10,4; perakende satış hacminin %5,8, sektörel ciro endeksinin ise yıllık %23,5'e yükselmesine ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi" dedi.
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!
Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.
İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!<br><br>Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.<br><br>İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac</p>— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>