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  • Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin ilk yorum: OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz
13 Ekim 2020 Salı 11:45 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin ilk yorum: OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi verilerine ilişkin ilk yorum: OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustosta sanayi üretiminin yıllık %10,4; perakende satış hacminin %5,8, sektörel ciro endeksinin ise yıllık %23,5'e yükselmesine ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi" dedi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!

Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.

İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">OECD&#39;de 1, dünyada 2&#39;nciyiz!<br><br>Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.<br><br>İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac</p>&mdash; Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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