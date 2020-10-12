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  • Bakan Albayrak'tan Oruç Reis paylaşımı: Seferin kutlu, yolun açık olsun
12 Ekim 2020 Pazartesi 16:01 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Oruç Reis paylaşımı: Seferin kutlu, yolun açık olsun

Bakan Albayrak'tan Oruç Reis paylaşımı: Seferin kutlu, yolun açık olsun

Hazine ve Maiye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Oruç Reis ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Oruç Reis paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Oruç Reis Akdeniz'de.Seferin kutlu, yolun açık olsun"
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