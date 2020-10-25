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  • Bakan Albayrak'tan önemli toplantı: Uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek
25 Ekim 2020 Pazar 15:45 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan önemli toplantı: Uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

Bakan Albayrak'tan önemli toplantı: Uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Ekim'de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıya katılacak. Bakan Albayrak, koronavirüs sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı toplantıda, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı, 27 Ekim'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

AA'da yer alan habere göre, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor.

27 Ekim'de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

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