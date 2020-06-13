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  3. Bakan Albayrak'tan milli üretime destek açıklaması
13 Haziran 2020 Cumartesi 18:06 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan milli üretime destek açıklaması

Bakan Albayrak'tan milli üretime destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."

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