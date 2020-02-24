Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1163
  • 6,6307
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda küresel ekonomi gündemiyle ilgili görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.

 

 

Bakan Albayrak, Güney Kore ve ABD'li yetkililerle bir araya geldiklerini belirterek, "Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliğimiz ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

(AA)


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!
<p>PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, ´Dışarıda yürürken bir anda bomba patladı ha

MSB paylaştı! PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk konuştu: Bizden ne istiyorlar!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fenerbahçe-Galatasaray