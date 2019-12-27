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  3. Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması!

Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması!

Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van'da iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Son çeyrekte yüzde 5 büyüme performansını göreceğiz" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van'da iş dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Albayrak,"Tüm finansal saldırılara rağmen bu süreci pozitif büyüme ile kapatıyoruz. Son çeyrekte yüzde 5 büyüme performansını göreceğiz" dedi.

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