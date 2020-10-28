Bakan Albayrak'tan Finansal İstikrar paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı yaptıklarını duyurdu.
Bakan Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' olarak verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı.
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah.
Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın. pic.twitter.com/8utxLit9xB