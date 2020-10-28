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28 Ekim 2020 Çarşamba 21:16 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Finansal İstikrar paylaşımı

Bakan Albayrak'tan Finansal İstikrar paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı yaptıklarını duyurdu.

Bakan Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' olarak verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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