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  3. Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi değişiyor

Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi değişiyor

Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi değişiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 değerlendirme toplantısı kapsamında, 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapılabileceğine değindi.

Emeklilik sistemi hakkında açıklama yapan Berat Albayrak, bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kıdem tazminatına bütünleştirici emeklilik sistemi olarak baktığını söyleyen Bakan Albayrak, "2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı. 2023’e doğru hedef bu.

Tüm emeklilik sistemi reformunu dünyada en başarılı gerçekleşen örneklerle bir çalışma yaparak gerçekleştireceğiz. Emeklilik sistemindeki reform İhtiyaçtan öte bir zaruriyet" dedi.


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