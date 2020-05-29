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  3. Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması
29 Mayıs 2020 Cuma 15:42 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması

Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor.

Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah."


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