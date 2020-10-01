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  • Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı: Yeni pazar yapısı hayırlı olsun
01 Ekim 2020 Perşembe 15:19 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı: Yeni pazar yapısı hayırlı olsun

Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' paylaşımı: Yeni pazar yapısı hayırlı olsun
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması Yeni Ekonomik Programı'nda (YEP) önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter'dan, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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