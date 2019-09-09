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Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması

Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross görüşmesiyle ilgili "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'la bugün toplantı gerçekleştirdi. Bakan Albayrak görüşmeyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi. 

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