Bakan Albayrak'ın dolar yorumu: Döviz kuru rekabetçi görünüyor

TL KAZANDIRDI

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi. Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Ağustos 2018’den bugüne Türk Lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101.5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı.” Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi. İnfografiğe göre, 31 Ağustos 2018’den bugüne dolar ve euro, TL karşısında sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 13,7 değer kaybetti.