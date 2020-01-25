Bakan Albayrak'ın dolar yorumu: Döviz kuru rekabetçi görünüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Japonya’da yayımlanan Nikkei gazetesi ile gerçekleştirdiği söyleşide Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında 5.7-5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı şeklindeki soruya, “Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor” şeklinde yanıt verdi.
TL KAZANDIRDI
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi. Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Ağustos 2018’den bugüne Türk Lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101.5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı.” Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi. İnfografiğe göre, 31 Ağustos 2018’den bugüne dolar ve euro, TL karşısında sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 13,7 değer kaybetti.