Bakan Albayrak: Yeni döneme giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni döneme girdiklerini duyurdu.

"BU ORANLARI DAHA DA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.