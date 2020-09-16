16 Eylül 2020 Çarşamba 13:55 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bürokrasi duvarlarını yıkıp vatandaşların işini kolaylaştırdıklarını sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "1 Ağustos'dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" dedi."
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
"Zafer, inananlarındır"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor.
Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/0dNXeE1LrJ