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16 Eylül 2020 Çarşamba 13:55 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bürokrasi duvarlarını yıkıp vatandaşların işini kolaylaştırdıklarını sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "1 Ağustos'dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" dedi."

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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