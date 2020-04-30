Bakan Albayrak uyardı! 'Fırsatçılar için çok daha sert adımlar atılacak'

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada, üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı’nı (DİTAP) devreye soktu. Tarladan çatala tüm sürecin izleneceği platform sayesinde çiftçi direkt ürününü satabilecek, tüketici de ucuza alacak. DİTAP’ın lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı video konferansla gerçekleştirildi.

VERGİSİZ OLABİLİR



Toplantıya telekonferansla katılan Bakan Albayrak, gıda stokçularını ve fırsatçılarını uyardı. Albayrak milletin sofrasına el uzatanlara fırsat vermeyeceklerine dikkat çekerek “Bu fırsatçılara şunu söylüyorum; koronavirüs süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına söylüyorum ki çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde bile fırsatçılık yapanlara gayet sert bir süreç oluşturacağız. Dijital Tarım Pazarı’nı gayet önemli görüyoruz” ifadelerini kullandı. Albayrak, platformdaki işlemlerden ek vergi, harç ve hizmet kesintisi olmamasına olumlu bakacaklarını belirtti.

SESLERE GÜR ÇIKACAK



Bakan Pakdemirli, DİTAP’ın planlı tarımda bir dönüm noktası olduğunu, ilk etapta Türkiye’nin sebze-meyve üretiminin yüzde 10’luk kısmının DİTAP üzerinden geçmesinin hedeflendiğini söyledi. Pakdemirli, “DİTAP ile tarımsal üretimde arz ve talebi buluştururken, tarımsal üretimin de sözleşmeli tarım modeli sayesinde daha planlı hale getirilmesi mümkün olacak. Küçük çiftçilerimizin sesleri daha yüksek sesle çıkacak. Sistem üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bir sistem haline gelecek” dedi. Bakan Pekcan ise “Dijital Tarım Pazarı sözleşmeli tarımın önünü açacak” diye konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sistemin daha hızlı büyümesi için, paydaşlarla birlikte çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

ÇİFTÇİ DİREKT SATACAK TÜKETİCİ UCUZA ALACAK



Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sayesinde çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek. Arz ve talebin ‘dijital pazaryeri’ yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacak.

Dijital Tarım Pazarı nasıl çalışacak?

• Gönüllük esası ile sisteme kayıt yaptırılacak.

• Hem alıcının hem de üreticinin girişleri e-devlet üzerinden olacak.

• Ticaret Bakanlığı alıcının kredibilitesini doğrulayacak.

• Üreticinin varlığı da Tarım Bilgi sistemi üzerinden kontrol edilecek.

• Sözleşmeden itibaren üretim ve teslim tarihleri planlanacak.

• Teklifler SMS yoluyla taraflara anında ulaştırılacak.

• Herhangi bir kısıt olmadan tüm çiftçiler teklif verebilecek.

• Ürünler farklı koşullarda fiyatlandırmaya tabi tutulabilecek.

• Projenin ikinci fazında hayvansal ürünler de kapsama dahil edilecek.