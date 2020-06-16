16 Haziran 2020 Salı 17:06 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.
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