Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8452
  • 7,7061
  • 378.477
  • 111810
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz
16 Haziran 2020 Salı 17:06 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz

Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz
Yozgat'ta yaş bamyanın kilogramı 20 lirayken, kuru bamyanın fiyatı ise 200 liradan satılıyor
Ucuz ve yaygın bulunan bir ilacın virüse karşı ölüm riskini düşürdüğü tespit edildi
Hatay Valiliği: 7 terörist Afrin'deki hücre evinde yakalandı
F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı
Sabah namazı kılınışı videolu anlatım!

Sabah namazı kılınışı videolu anlatım!

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü say

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı

2020 yazının makyaj trendi: Şeftali tonları

2020 yazının makyaj trendi: Şeftali tonları

Sınavdan önce zekâ geliştirici besinler

Sınavdan önce zekâ geliştirici besinler