Bakan Albayrak: Üç kamu bankası istihdam odaklı kredi paketi hazırlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı. Bakan Albayrak finansal piyasalarda normalleşmenin sağlandığını ve enflasyonda yüzde 8'e düşüşün görüleceğini söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından önemli satırbaşları;

"FAİZLER YÜZDE 24'LERDEN YÜZDE 14'LERE GELDİ"

Bakan Albayrak, "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

"İSTİHDAM ODAKLI KREDİ PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ"

"Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." diyen Albayrak, "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

KURUMSAL KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM

Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar." bilgisini verdi.

Albayrak, "2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz." dedi.

(AA)