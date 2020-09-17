Bakan Albayrak, tarım sektörünün büyüme hızı rakamlarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarım sektörünün büyüme hızı rakamlarını paylaşarak, "Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" dedi.

Bakan Albayrak Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"BÜYÜME HIZIMIZ OECD VE AB ÜLKELERİNİN ÇOK İLERİSİNDE"

"2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde"