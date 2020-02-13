Bakan Albayrak: Sanayideki 8,6'lık artış büyümenin başladığını gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor.

Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.

Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz."