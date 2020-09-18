18 Eylül 2020 Cuma 15:47 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD tahminlerine göre pandemiden 'en az etkilenecek' olan 3. ülkenin Türkiye olduğunu belirtere, "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenecek 3. ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"OECD tahminlerine göre, pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye.".
Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah
Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz