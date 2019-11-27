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  3. Bakan Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Bakan Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Bakan Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor" açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak ayrıca "Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor "

“Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” 

"Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak"

“20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu.”  

“2019'da 84 ton altın ihracatı gerçekleştirdik”

"Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var“


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