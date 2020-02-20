Bakan Albayrak: 'Kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının satır başları:
"(Faiz oranı) 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi.
Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz."
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