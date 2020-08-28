Bakan Albayrak: Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan ihracatçılarla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin."