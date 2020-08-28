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  3. Bakan Albayrak: Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin
28 Ağustos 2020 Cuma 15:59 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin

Bakan Albayrak: Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı son dakika açıklamasında, "Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan ihracatçılarla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin."

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