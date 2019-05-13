Bakan Albayrak: İstihdam daha da artacak, enflasyon keskin düşecek

“Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, en kötüyügeride bırakıp mart nisanda istihdamın daha da arttığı, enflasyonda düşüşün hızlandığı bir döneme girildiğini söyledi. Albayrak, CNN TÜRK’te ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cari açığın geçen yıl 60 milyar dolara dayandığını hatırlatan Albayrak şunları söyledi:

REFORMLAR SÜRECEK

“Bu ay sonu itibariyla cari dengede neredeyse sıfıra doğru gidiyoruz. Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz. Geçtiğimiz 4 ay zor bir 4 aydı, önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi kırılmalar olacak. İstihdam mart nisan istihdamına sosyal güvenlikte 520 bin giriş var, mayıs haziran daha da artacak. Pozitif bir döneme giriyoruz.” Albayrak, reformcu bakış açısından en ufak bir tereddüttün olmadığını vurgulayarak “8-10 ayda bile attığımız adımlar bu süreci ortaya koyuyor. 6 yıllık süreçte seçimlere maruz kaldı. 4 yıldan fazla seçimsiz döneme giriyor. Aslında hızlı adımlar atacağı bir dönem olacak. Türkiye adım adım bir üst lige çıktıkça, bunun da bir mücadele etkisi olacak. Büyük Türkiye için emin adımlarla kim ne derse desin ilerliyoruz. Sanayi üretimi, emeklilik, tarım reformu dedik, bakanlığımızla ilişkili kısımlarda tüm bu çerçevelerde Türkiye bu adımları atmaya devam edecek” diye konuştu.

DÖVİZ ESKİYE GÖRE VATANDAŞIMIZI DAHA AZ ETKİLİYOR

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalarla ilgili soruya Bakan Berat Albayrak şu yanıtı verdi: “Döviz kurlarının Türkiye’deki vatandaşlarımıza olumsuz etkisi eskiye göre daha az. Yerleşik vatandaşların borçları toplam GSMH’ye yüzde 14 seviyelerinde. Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun TL merkezli bir süreç hedefliyoruz. Dalgalanmalar tabii ki etkiliyor. İthalat firmalarımızın özellikle etkilendiği söylenebilir. 8-10 ayda yoğun bir mücadele ortaya koyduk. Türkiye kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde devam ediyor. Swap piyasası, farklı paydaşların adımları yönetilebilir kontrollü bir noktaya doğru gidiyoruz. Türkiye dengelenme çok güzel bir noktaya gelecek.

TURiZMDE 50 MİLYON KİŞİ SAYISIYLA REKOR KIRACAĞIZ

Albayrak, “Turizmde 50 milyon kişi sayısı 35 milyar dolar gelirle tüm zamanların rekorunu kıracağız. Tüm uçaklarla yeni havalimanında full kapasiteye geçmesiyle çok yoğun katkı ortaya koyacağımız bir süreç var. Bol döviz bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da rahat olması lazım. İletişim algı sosyal medyasıyla oluşturulmaya çalışan tüm bu negatif bu resmi ortaya koymamız lazım. Birileri algı oluşturmaya çalışıyor” dedi.

AKDENiZ KiMSENiN BABASININ GÖLÜ DEĞiL

Bakan Albayrak, Doğu Akdeniz’de yaşanan sondaj gerginliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bu süreç bizim bakanlığımız döneminde başladı. Ülkemizde neredeyse bölgedeki ülkelerin tamamı keşif sürecine girmiş. Arayalım yok, kiralayalım yok. Kendi gemimiz, uzmanlarımız, insanımızla etkin bir ekip oluşturarak kendi karasularımızda yaptık. Akdeniz kimsenin babasının gölü değil. Fatih Gemimiz devreye girdi, şimdi Yavuz da devreye girecek. 2020’lerin Türkiye’sinde bilimsel gerçeklikle de söylüyorum. Türkiye enerji aramacılığında petrol gaz noktasında sevinçli haberler duyacak.”

İMALATA YÖNELİK PAKET HAZİRANDA

Reel sektörün daha rekabetçi olacağı bir vergi altyapısı üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Albayrak, “Reel sektörün içinden geçtiği süreç zor bir süreçti, biz de elimizden geleni yaptık. Destekler, Eximbank… İmalat ve ihracat sektörünü destekleyecek, haziran gibi paket açıklayacağız” dedi.

ORTAK ATM İLE 1 MİLYAR TASARRUF

ATM’lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanın yapılacağını ifade eden Albayrak, bu sayade 1 milyarlık tasarruf sağlanacağını kaydetti. Albayrak, “Finansman kanallarının da üretim odaklı alanlara gelmesi anlamında esnaflarımıza yüzde 4-5 kredilerle, 3-4 ay çok yoğun destek paketleriyle elimizden geleni ortaya koyduk” dedi.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ HERKESİ MEMNUN EDECEK

Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Bakan Albayrak, “Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi ortaya koyacağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz. Enflasyon ve istihdam başta olmak üzere dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşamadığımız süreç olursa Türkiye mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşayacak. 2020-2021 daha iyi olacak” diye konuştu.

TRUMP TEMMUZDA TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

ABD’de Trump ile ilgili görüşmenin hatırlatılması üzerine Albayrak şunları söyledi: “Telefon görüşmesinde sıcak bir şekilde Avrupa turunun peşine ekleyebiliriz diye düşündük ama kısa olur dedik, temmuz ayı görüşüldü. Tarih konusunda görüşmeler devam ediyor. Temmuz ihtimali yüksek.”