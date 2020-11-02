02 Kasım 2020 Pazartesi 14:09 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak İSO ekim ayı endeks sonuçlarını değerlendirdi
Bakan Albayrak, İSO imalat PMI değerlendirmesinde bulunduğu ifadelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayına ilişkin İSO imalat endeks sonuçlarını değerlendirdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI) ilgili paylaşım yapan Bakan Albayrak, endeksin ekim ayında 53,9 olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:
"İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor."