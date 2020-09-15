Bakan Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, "Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.