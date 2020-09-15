  • $7,4931
  • 8,9083
  • 472.927
  • 1114.86
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
15 Eylül 2020 Salı 10:54 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor

Bakan Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, "Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

Korona günlerinde iç dünyamıza Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya ışık tutuyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

En çok beğenilen şapka modelleri

Sosyal medya fenomeni, traktör tekerli motosiklet yaptı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.