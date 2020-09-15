15 Eylül 2020 Salı 10:54 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, "Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.