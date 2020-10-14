Bakan Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadesine yer verdi.