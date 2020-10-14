14 Ekim 2020 Çarşamba 15:18 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile görüştü. Albayrak yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadesine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile bir araya geldi.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadesine yer verdi.
G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 14, 2020
Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk. pic.twitter.com/21v5S0rWu4