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14 Ekim 2020 Çarşamba 15:18 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile görüştü

Bakan Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile görüştü. Albayrak yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadesine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadesine yer verdi.

<p>Editör:</p><p class=''><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya

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