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  3. Bakan Albayrak FİKKO'yu topladı: Koronavirüse karşı yol haritası

Bakan Albayrak FİKKO'yu topladı: Koronavirüse karşı yol haritası

Bakan Albayrak FİKKO'yu topladı: Koronavirüse karşı yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, Ekonomik İstikrar Kalkanı programı kapsamında gelinen noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritasını Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında ele aldıklarını aktararak, "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 


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