30 Eylül 2020 Çarşamba 15:22 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak: Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, atılacak adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu
Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, "2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.