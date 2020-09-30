Bakan Albayrak: Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, atılacak adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu

Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, "2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.