Bakan Albayrak: Ekonomimizdeki büyüme rotasında ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekim ayı Reel Kesim Güven Endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, ekimde bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesine yükselen Reel Kesim Güven Endeksi'ne (RKGE)ne ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Verilerin Türkiye ekonomisinin "büyüme patikasına girdiğine" işaret eden Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.

Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi